تعليم الدقهلية تناقش تحديث البيانات الخاصة بالعاملين وآليات النقل والندب

عقد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إجتماعا برؤساء أقسام ومسئولى قواعد البيانات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية بحضوراحمد عطيه مدير اداره قواعد البيانات المركزية بالمديرية.

و تناول الإجتماع مناقشة العمل على المنصات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة، والتأكيد على الآليات الجديدة من خلال بوابه التلميذ الالكتر ونيه وبحث تحديث البيانات الخاصة بالعاملين واليات النقل والندب وتنفيذ الترقى للعاملين أول بأول بالتواصل مع ادارة الموارد البشريه واكد على استمارة بيانات المدرسه الالكترونيه واستخدمات التطبيقات الحديثه.

وناقش الإجتماع خطه الاستعداد للعام الدراسى فى مايخص اداره قواعد البيانات المركزية و تنفيذ التعليمات الاداريه التى تصدر عن المديريه والوزاره وتوضيح المسئوليه ومهام توزيع العمل وكذلك مقترحات للتواصل بشان حصر المشكلات اليومية، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .