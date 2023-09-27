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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام فعاليات بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب ببني سويف

ختام بطولة الصعيد
ختام بطولة الصعيد للسباحة

شهد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، ختام فعاليات النسخة الثانية من بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، بحمام السباحة الأوليمبى بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف، بمشاركة أكثر من 200 متسابقاً من 7 محافظات من محافظات الصعيد

وفي كلمته نقل السكرتير العام المساعد، تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،  لضيوف المحافظة من الاتحاد المصري ووزارة الشباب والرياضة والمتسابقين والأجهزة الفنية والإدارية من محافظات الصعيد المشاركة في البطولة، معرباً عن سعادته بحضور ختام فعاليات البطولة، والمشاركة في تكريم الفائزين وتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة في البطولة ، حيث فازت بالمركز الأول على مستوى البطولة محافظة المنيا   بينما جاءت محافظة أسيوط في المركز الثانى فيما جاءت بني سويف في المركز الثالث

شارك في البطولة التي عُقدت على مدار 3 أيام أكثر من 200 من مراكز شباب محافظات الصعيد بنى سويف، والمنيا ، أسيوط ، سوهاج،الأقصر ،قنا،أسوان   للمراحل السنية  سن 13 و 14 سنة  مواليد  2009/2010   سن 15و 16 سنة   مواليد  2007/2008  مواليد  من 2006 حتى العمومى  بواقع (5) أولاد + (5) بنات في كل مرحلة باجمالى (30) سباحا وسباحة من كل محافظة

وحضر ختام البطولة الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات  هشام الجبالى مدير عام الشباب والرياضة   ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب   وسام فاروق مدير عام أنشطة وفاعليات مراكز الشباب بالوزارة   حسين فرج مدير إدارة مراكز الشباب والهيئات :الدكتور أحمد مختار   الدكتور عاطف صلاح  خالد الحديدى   خالد يسرى  شريف مجاهد_ مندوبى الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة   رحاب صلاح مدير إدارة الشباب والقائمين على التنفيذ من الإدارة  الكابتن محمد هارون ، الكابتن كمال موسى   رؤساء لجنة الحكام بالاتحاد المصري للسباحة

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الجريدة الورقية