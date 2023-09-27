محافظ أسيوط يوافق على افتتاح 4 غرف رياض أطفال جديدة

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على افتتاح 4 غرف رياض أطفال جديدة بمدارس السلام الخاصة بأسيوط، وذلك بناءً على التنسيق والطلبات المقدمة من مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بمجمع النيل للكتاب المقدس على مستوى الجمهورية واللجنة القانونية، ممثل المدارس لحل مشكلة الطلب المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" في المدارس. وفتح قاعات دراسية وممرات جديدة ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقائه أماني زاهي مديرة مدرسة السلام الحديثة وجيهان صفوت مديرة المدرسة - مدرسة السلام للغات بأسيوط .

ووجه محافظ أسيوط، الشكر للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس استفانوس زكي رئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية للمجمع الإنجيلي بالنيل على مستوى الجمهورية الممثل القانوني من المدارس، والقس مايكل رفعت، نائب الأمين العام لمدارس مجمع النيل الإنجيلية لصعيد مصر، على استجابته السريعة لطلبات العديد من أولياء الأمور، وإيجاد حلول عاجلة لفتح غرف جديدة بمدارس مدينة أسيوط لاستيعاب أكبر عدد من أطفال مرحلة رياض الأطفال "kg1" والتي تشهد إقبالا كبيرا وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أنه وافق على الطلبات المقدمة لفتح 4 غرف جديدة لا تتجاوز عدد 4 مدارس السلام الخاصة بالمدينة. أسيوط، وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة مع اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة لإعداد مذكرة عاجلة وعرضها للموافقة عليها قبل بدء العام الدراسي.

ووجه الشكر لمديري مدارس السلام الخاصة بمدينة أسيوط على تفانيهم في العمل والتميز خلال زياراتهم المتكررة للمدارس، وهن أماني زاهي، مديرة مدرسة السلام الحديثة، وجيهان صفوت، ومدير مدرسة السلام للغات بأسيوط، ومؤنس منير مدير مدرسة السلام المتقدمة، وإنجي ثروت مديرة مدرسة السلام الإعدادية والثانوية المشتركة.

وأوضح المحافظ أن الطلبات المقدمة من الممثل القانوني لمدارس المجمع الإنجيلي لفتح 4 غرف جديدة بمدارس السلام بمدينة أسيوط تتضمن فتح فصل دراسي غير النمو بمرحلة رياض الأطفال قسم اللغات بمدينة أسيوط السلام الحديث المشترك. مدرسة بأسيوط، افتتاح فصل دراسي غير نمو في مرحلة رياض الأطفال، وقسم اللغات بمدرسة السلام الخاصة للغات، وافتتاح فصل دراسي غير نمو. اللغات تنمو في مرحلة رياض الأطفال بمدرسة السلام الإعدادية والثانوية المشتركة بشارع ثابت، وتم افتتاح فصل غير متنام في مرحلة رياض الأطفال بقسم اللغة العربية بمدرسة السلام المتقدمة فقط لهذا سنة (2023). -2024) حسب التصنيف العمري في المدارس لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية والمتميزة في المدينة وتحقيق مبدأ العدالة في التوزيع.



وأكد اللواء عصام سعد، أنه سبق الاتفاق على افتتاح 57 غرفة جديدة في رياض الأطفال المختلفة بالمحافظة، منها 40 غرفة بمدارس اللغات الحكومية و17 غرفة بالمدارس الخاصة لاستقبال الطلاب الجدد والاستفادة من المساحات العامة والخاصة. المدارس، بحسب تقرير اللجنة المشكلة برئاسة عبد العزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظا على تقدم وانتظام العملية التعليمية، وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية للتعليم وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم. تعليم.