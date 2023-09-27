قررت "السُلطات الألمانية"، تأجيل إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى للقوات الأوكرانية بسبب المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن برلين تخشى إذا سلمت صواريخ "تاوروس" إرسال متخصصين ألمان إلى أوكرانيا للعمل مع الصواريخ، وهذا قد يدخل ألمانيا في صراع مباشر مع روسيا.

وأكدت أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أوقف شخصيا شحن هذه الأسلحة إلى القوات الأوكرانية بسبب هذه المخاوف.

وصرح المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن النزاع الأوكراني قد يمتد إلى بولندا وألمانيا بسبب تصرفات حلف "الناتو" المتهورة.

وأفادت وكالة "نوفوستي"، بأن الجيش الروسي تمكن من تدمير دبابة ليوبارد مع طاقمها من الجيش الألماني.

وقال قائد مجموعة استطلاع عسكرية روسية إن عناصر مجموعته تمكنوا من تدمير دبابة ليوبارد تم تسليمها إلى أوكرانيا مع طاقمها الألماني من العسكريين التابعين للجيش الألماني.

ألمانيا تُقر بإرسال مُعدات عسكرية شبه مُعطلة إلى أوكرانيا

أقرت وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا بيربوك"، بأن برلين أرسلت إلى أوكرانيا مُعدات قديمة أو شبه مُعطلة، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء الإثنين.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت بيربوك: "لن يكون الأمر مفيدًا إذا وعدت فقط، وبعد ذلك لا يمكنك الوفاء به، أو تقديم شيء لا يعمل، كانت بعض مساعداتنا عبارة عن عينات قديمة جدًا، كنا نعلم، وقلنا هذا في البداية"

وأشارت إلى أنه يجب نقل الأسلحة مع الذخيرة، مُوضحًا تأخر عمليات التسليم بضرورة الحصول على موافقة إضافية.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أن بعض الأسلحة التي أرسلها الجانب الألماني إلى القوات المسلحة الأوكرانية ربما لم تكن تعمل بسبب عدم تزويدها بقذائف مناسبة.