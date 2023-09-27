لجنة الوفد ببولاق الدكرور تعقد اجتماع للاستماع لمطالب الاهالي

عقدت لجنة حزب الوفد بحى بولاق الدكرورالتابع لمحافظة الجيزة، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد دسوقي رئيس اللجنة، في حضور أحمد جمعة مساعد رئيس حزب الوفد، وعماد المصري نائب رئيس اللجنة، وكمال سراج الدين، ومصطفي الفرماوي، وفاطمة عبد العال، ونجلاء معتب ومحسن الديب من قيادات اللجنة والعديد من أعضاء اللجنة وعدد من أهالي بولاق الدكرور، وقدم الحضور التهاني للشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف وقرب ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وفي بداية الاجتماع استمع أحمد جمعة مساعدرئيس حزب الوفد، لعدد من مطالب المواطنين في منطقة بولاق الدكرور من بينها كثافات بالمدارس وغلق عدد من الشوارع الرئيسية بسبب انتشار الباعة الجائلين مثل شارع ترعة الزمر تجاة شارع ناهيا وشارع ناهيا والتكدس بشارع ٦ اكتوبر وصفط اللبن وشارع العشرين وكفر طهرمس خاصة أمام المدارس .

وطالب الاهالي رفع الاشغالات قبل بدء العام الدراسي الجديد في اسرع وقت من قبل المسئولين ورفع تلك الاشغالات .

كما استمع مساعد رئيس الحزب، لشكوي المواطنين بكفر طهرمس وصفط اللبن وخاتم المرسلين من الانقطاع الدائم للمياة خاصة شارع الهدي ومتفرعاتة، مشيرين الي ان الشارع لا يوجد بة مياة منذ سنوات وعلي مدي تلك السنوات والمواطنين قدموا العديد من الشكاوى لرؤساء الحي السابقين ورئيس الحي الحالي ولم يتم حل هذه المشاكل حتى الان .

وطالب الأهالي خلال الاجتماع بوجود بديل لمستشفي بولاق الدكرور المغلقة منذ عددة سنوات لأعادة هيكلتها وهناك اقتراح بأن يتم فتح بدائل مثل وحددي كفر طهرمس الصحية ووحدة بولاق الدكرور الصحية لتكون مستشفي اليوم الواحد نظرا للكثافة السكانية ببولاق الدكرور.

وقال أعضاء اللجنة إن اللجنة خلال الفترة القادمة سوف تقوم بالعمل الميداني لسماع شكاوى المواطنين ورصدها والعمل على حلها من خلال القنوات الرسمية، مشيرين إلي أن هذا هو دور حزب الوفد والذي يهتم بالدور الخدمي بين االمواطنين .

وفي نهاية الاجتماع وجة أحمد جمعة مساعد رئيس حزب الوفد، الشكر لاعضاء وقيادات الوفد ببولاق الدكرور لحرصهم على خدمة الوطن والمواطن ورفع اسم الوفد عاليا.