انطلاق موكب الطرق الصوفية بالمولد النبوي

انطلق موكب الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، بعد توقف دام 3 سنوات، من مسجد سيدي صالح الجعفري بمنطقة الدراسة، عقب صلاة العصر، وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين.

وعقب وصول الموكب إلى مسجد الحسين، يقام احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوي، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء.

ومن جانبه، هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادي القصبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة احتفال المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

وقامت إدارة مرور القاهرة بغلق شارع الأزهر لحين انتهاء الموكب ودخوله مسجد الحسين.