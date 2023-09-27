بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي..

قالت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة قنا ،أعلنت عن بدء التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة ، والمشغولات اليدوية ، وصيانة المحمول والحاسب الآلي ، وذلك بمركز التدريب المهنى بقفط التابع للمديرية ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمة التابع للأمم المتحدة WFP، وبدأ التقديم من يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 ، ومستمر حتى يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 ، بمقر مراكز التدريب ، أو بمقر ديوان مديرية العمل، وعنوانها شارع المعتقل القديم أمام مدرسة الصفوة ، وسيتم عقد المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم المعايير بمقر المديرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة على احدث الاساليب التدريبية ..

تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المشار إليها

واوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا،ان الدور ات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم علي المهن المشار إليها، بواقع 46 يوم تدريبي في دورة الخياطة، و36 يوم تدريبي في دورة التطريز، ومدة دورة صيانة الكمبيوتر 56 يوم، ومدة دورة صيانة المحمول 56 يوم تدريبي،. كما يحصل المتدربين على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ف نهاية التدريب، كما يحصل المتدرب على بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتسلم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، كما حدد شروط التقديم في التدريب علي صيانة الكمبيوتر وصيانة المحمول في الحصول عل مؤهل عالي أو متوسط، وتدريب الخياطة والتطريز مطلوب إجادة القراءة والكتابة، والسن لكافة الدورات من 18 الي 35 سنة مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وزارة العمل: بدء التقديم على دورات تدربيبة مجانية لشباب قنا

وأضاف مدير المديرية ان الاوراق المطلوبة للتقديم بعد اجتياز المقابلة الشخصية في: صورك من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي وصورتين شخصيتين، وصورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم،. ومنوهاً إلى ان موعد المقابلات الشخصية لدورة الخياطة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و 4 و 5 أكتوبر المقبل 2023 ، والمقابلات الشخصية لدورة التطريز يومى الأحد والإثنين 8 و 9 أكتوبر 2023، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10 و 11 و 12 أكتوبر 2023 لدورة صيانة الكمبيوتر، ودورة صيانة المحمول يومي الأحد والإثنين 15 و 16 أكتوبر 2023.