تزايد إقبال المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بجنوب سيناء

تتزايد إقبال المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بمحافظة جنوب سيناء، لليوم الثالث علي التوالي والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقى توكيلات المواطنيين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة.

وتستمر مكاتب التوثيق العقاري علي مستوي محافظة جنوب سيناء والبالغ عددها 5 مكاتب منتشرين في مدن طور سيناء ونويبع ورأس سدر وشرم الشيخ بتلقي توكيلات مرشحي الرئاسة.

وكان مكتبا طور سيناء وشرم الشيخ هما الأكثر إقبالا خاصة من قبل العاملين في قطاعي الحكومة والسياحة حيث توافدوا بالالاف لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمل توكيلات بترشيحه لفترة جديدة.