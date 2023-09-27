عبد الواحد السيد : محمد عواد من الركائز الأساسية بالزمالك

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك ، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض يعد من الركائز الأساسية في الفريق ولا غنى عنه.





وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة ، سبب مشاركة محمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك ، هو إصابة عواد وابتعاده عن التدريبات بالإضافة إلى سياسة المدرب الكولومبي أوسوريو التي يعتمد فيها على ثبات التشكيل بشكل كبير خاصة في مركز حراسة المرمى.

وأضاف ، محمد صبحي حارس يقدم كل ما في وسعه ويسعى لاكتساب المزيد من الخبرة بحكم سنه الصغير.

مران الزمالك ..

واكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب فريق الزمالك بنادي الزمالك ، بأداء الفقرات الأولى من مران اليوم الأربعاء، الخاصة بالجانب البدني وبعض الجمل الفنية.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح أوباما راحة من التقسيمة الفنية، وتجهيزه بشكل تدريجي للمباراة المقبلة أمام آرتا سولار، خاصة وأنه شارك في الـ90 دقيقة في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري .

كما وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك رسائل تحفيزية لمصطفى شلبي جناح الفريق خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وشارك مصطفى شلبي في التقسيمة الفنية وحصل اللاعب على تعليمات مستمرة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني مع باقي زملائه ، قبل أن يمنحه المدرب راحة في الجزء من التقسيمة.