بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي وسان جورج بدوري أبطال أفريقيا

أعلنت شركة تذكرتي ، المسؤولة عن توزيع تذاكر مواجهة الأهلي وسان جورج الإثيوبي منذ قليل ، فتح باب الحجزالإلكتروني لحضور المباراة التي تقام في إياب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إقامة اللقاء مساء بعد غدٍ الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، وهو الملعب ذاته الذي أقيمت عليه مواجهة الذهاب.

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا في الذهاب بثلاثية من دون رد ، عبر حسين الشحات الذي سجل هدفين ، وأحمد عبد القادر الذي وقع على ثالث أهداف اللقاء.

وتلقت إدارة الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع للقاء.

مران الأهلي الأخير ..

وأقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أخيرة على ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، وذلك في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة أمام سان جورج.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة الودية التي أقيمت على هامش المران الأخير، التي حرص خلالها على تجهيز جميع اللاعبين سواء الذين لم تشملهم القائمة في مباراة سانت جورج الأولى والبدلاء، إلى جانب بعض اللاعبين من قطاع الناشئين.

كما حرص كولر على عقد جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام الفريق الإثيوبي.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمام سانت جورج ذهابًا تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وبدأ عمرو السولية الجري حول الملعب قبل ودية اليوم، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.