ماكرون يُهاتف بازوم قبل إعلان سحب السفير والقوات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفير البلد من النيجر ومغادرة القوات الفرنسية بحلول نهاية العام "جاء بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس محمد بازوم".

وأضافت المسؤولة الفرنسية في تصريح لها، أن فرنسا ستواصل "جهودها دعما لمجموعة دول غرب إفريقيا من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر".



وأوضحت آن كلير أن الرئيس محمد بازوم في نظر فرنسا "هو رئيس النيجر الوحيد والمنتخب ديمقراطيا"، فيما لم تقدم تفاصيل بشأن عودة السفير الفرنسي بنيامي.



وعلى صعيد آخر، قال الناطق باسم المجلس العسكري في النيجر العقيد عبد الرحمن أمادو إن المجلس لم يتسلم بعد أي بيان رسمي بشأن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد.



وأوضح أمادو وهو وزير الشباب والرياضة والثقافة في الحكومة الانتقالية، في مقابلة مع قناة الجزيرة أن المجلس العسكري لم يقترح أي تاريخ معين بشأن سحب سفير فرنسا وقواتها من البلاد.



وكانت النيجر قد اعتبرت في وقت سابق السفير الفرنسي لديها "شخصا غير مرغوب فيه"، وألغت اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا.

كما ظلت جماهير عريضة منذ انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، تخرج من حين لآخر بنيامي وبعض المدن النيجرية، للمطالبة بخروج القوات الفرنسية من البلاد.



يريد النظام العسكري الناتج عن انقلاب في النيجر "إطارا تفاوضيا" مع باريس لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيها ، وهو ما كان يطالب به منذ عدة أسابيع والذي أعلنه إيمانويل ماكرون في نهاية العام.

ويعتقد الجيش أن رحيل 1 جندي فرنسي تم نشرهم في القتال ضد الجهاديين في النيجر يجب أن "يتم في إطار تفاوضي وباتفاق متبادل من أجل كفاءة أفضل"، وفقا لبيان قرئ في وقت متأخر من ليلة الاثنين على التلفزيون الوطني.

وفي اليوم السابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب الجنود من النيجر بحلول نهاية العام وعودة السفير سيلفان إيتي إلى باريس "في الساعات المقبلة"، وهما مطلبان للجيش الذي تولى السلطة في 26 يوليو.

ويقول النظام النيجيري إنه ينتظر "أن يتبع هذا الإعلان أعمال رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المختصة".

"فيما يتعلق بالسفير ، ليس لدينا أي تعليقات على طرق عودته" ، قالت آن كلير ليجيندر ، المتحدثة باسم Quai d'Orsay ، يوم الثلاثاء.

ولم يلاحظ أي تحرك معين يشير إلى رحيل السيد إيتي منذ إعلان إيمانويل ماكرون حول السفارة في نيامي حيث يتمركز جنود نيجيريون يحملون السلاح أمام مجمع سفارة فرنسا. كما أن المركبات العسكرية متوقفة هناك.

كما أعلن ماكرون أن فرنسا ستنهي "تعاونها العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لأنها لم تعد تريد محاربة الإرهاب".

"السيادة"

كما تضمن باريس الحفاظ على "دعمها" للرئيس النيجري محمد بازوم الذي أطاح به الانقلاب "ورغبتها في "عودة النظام الدستوري في النيجر ، في دعم كامل لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)" ، وفقا لوزيرة الخارجية كاثرين كولونا ، الاثنين.

"إطلاق سراح الرئيس بازوم هو أولوية"، قال ليجيندر يوم الثلاثاء.

في أوائل أغسطس ، بعد أيام قليلة من الانقلاب ، ندد الجيش بالعديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع باريس ، قبل أن يصف وجود الجنود الفرنسيين على أراضيهم بأنه "غير قانوني".

ثم طالبوا، في نهاية أغسطس، بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي.

وبمجرد إعلان إيمانويل ماكرون مساء الأحد، احتفل الجيش الحاكم في نيامي "بخطوة جديدة نحو سيادة النيجر".

جمعت المظاهرات والتجمعات المطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من النيجر عشرات الآلاف من الأشخاص في نيامي في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الولايات المتحدة، التي لها 1 جندي في النيجر، إنها تقيم خياراتها لانسحاب محتمل.

وفي الأسبوع الماضي، حذرت ألمانيا من أن قواتها المائة المنتشرة في النيجر قد تنسحب إذا اختارت فرنسا هذا الخيار.

لقد تم تقويض النيجر لعدة سنوات بسبب العنف الجهادي الذي ارتكبته الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، لا سيما في منطقة تيلابيري (غرب)، بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو.

وأعلنت القوات المسلحة النيجيرية يوم الثلاثاء مقتل مدنيين اثنين بعد انفجار عبوة ناسفة في أورو دجالاديو في منطقة تيلابيري.

كما زعموا أنهم اعتقلوا حوالي عشرين "مشتبها بهم" في المنطقة، خلال عدة عمليات نفذت بين 11 و 16 سبتمبر.

وتواجه النيجر أيضا عنفا جهاديا من بوكو حرام وفرعها المنشق "إيسواب" (الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا) على الجانب الآخر من البلاد، في منطقة ديفا (جنوب شرق)، بالقرب من بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.