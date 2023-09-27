محافظ البنك المركزي يلتقي نظيره الصيني لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، نظيره الصيني بان قونغ شنغ حيث بدأت المراسم بإلقاء كلمة افتتاحية ألقاها شنغ احتفاءً بضيف الشرف حسن عبد الله ثم اختص محافظ البنك الشعبي الصيني حسن عبد الله لإلقاء كلمة أمام الحاضرين، وهم من كبار ممثلي المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية الأخرى والذي أكد خلالها عبد الله على عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين.

حيث وجه المحافظ الشكر للجانب الصيني على دعوته لحضور الاحتفال باليوم الوطني الصيني واحتفالات منتصف الخريف، وأكد تطابق وجهات النظر بين الجانبين بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك

تعميق التعاون بين الجانبين في كافة المجالات

ولفت إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على أعلى مستوى تسهم في تعميق التعاون بين الجانبين في كافة المجالات خاصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.

وبعد جولة رافق فيها شنج وعبد الله للتعرف على طابع الصرح الذي أصبح المقر الجديد للبنك الشعبي الصيني ترأس الطرفان لقاء ثنائي بحضور القيادات من الطرفين،

ومن الجانب المصري حضر اللقاء رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري كما شارك في الاجتماع السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية وأعضاء البعثة المصرية.

شهد اللقاء الثنائي مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين بدفع التعاون في هذا المجال ولقاء الرئيسين الأخير في ديسمبر الماضي.

ومن أبرز المواضيع التي تم مناقشتها اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي

كما تم مناقشة ايضًا عزم الحكومة المصرية إصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني، وتبادل الطرفين أيضًا تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين.

وأشار عبدالله إلى أهمية أن تكون البنوك الصينية أكثر تواجدًا في السوق المصري - والعكس صحيح - وذلك نظرا لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين موجهًا الدعوة إلى البنوك الصينية لدخول السوق المصرية.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ حيث استضافت الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

وأعرب عن أمله في التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وأفريقيا عن طريق مصر.

ومن جانبه أكد محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مر السنين، وأعرب عن ترحيبه بمبادرة مصر لإصدار سندات الباندا.