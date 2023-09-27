حمدي فتحي : جماهير الأهلي تدعمني حتى الآن

عبر حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب الوطني وفريق الوكرة القطري ، عن تقديره الكامل لجماهير القلعة الحمراء التي لا زالت تدعمه حتى الآن على حد تأكيده ، حتى بعد رحيله عن الأحمر وخوض تجربة الاحتراف الخليجية.





وقال لاعب الوسط الدولي ، خلال تصريحات لقناة الكأس القطرية الساعات الأخيرة : "أشكر جماهير الأهلي ، يقفون بجانبي دومًا منذ انضمامي للفريق في 2019 وساندوني طوال فترة إصابتي الطويلة، أشكرهم علي تقديرهم وحبهم لي ومساندتهم لي هنا مع الوكرة".

وأضاف ، " رحلت عن الأهلي ، وهو يمر بفترة مميزة للغاية على صعيد الإنجازات بعد أن حقق 5 بطولات، وفضلت اختيار هذا التوقيت لخوض تجربة الاحتراف الخليجية كونه مناسب للغاية طموحي مع الفريق هو المنافسة على لقب الدوري القطري ، دون الاقتصار على مجرد التواجد في المركز الثاني أو الثالث".

وأردف : “أمثل الآن ناد محترم لديه طموح كبير للغاية على كافة المستويات، وأرى أننا نسير بشكل جيد في الدوري، ونركز بشكل كبير، ونأمل أن ننجح في إسعاد جماهير الوكرة”.

تصريحات مدرب الوكرة ..

على صعيد متصل رأكد الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني للوكرة القطري عقب إعلان التعاقد معه ، أنه كان يتابع حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي كثيرا، وأنه كان الخيار الأول لتدعيم خط وسط فريقه.

وقال لوبيز، خلال تصريحات صحفية: "حمدي فتحي لاعب أتابعه منذ سنوات وخاصة في العام الماضي مع الأهلي وأعجبت بمستواه".

وأضاف: "لاعب مثل حمدي فتحي سيضيف لنا الكثير في خط الوسط وسنستفيد منه كثيرا ونحتاج لخبراته في المنافسة بدوري أبطال آسيا".

وتابع: "سنرى كيفية توظيف حمدي فتحي في فريقنا".

واختتم : "بالطبع سنعتمد على فتحي مباشرة مع الفريق، وسيكون من لاعبينا الأساسيين".