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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "وش في وش".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

فيلم وش في وش
فيلم وش في وش

احتل فيلم "وش في وش" للفنان محمد ممدوح، المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة، والتي تُعرض حاليًا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم وش في وش

إيرادات فيلم "وش في وش"

وحقق فيلم "وش في وش" أمس بدور العرض 250 ألف جنيه، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، كما يضم عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا.

 

أبطال فيلم "وش في وش"

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

 

أحداث فيلم "وش في وش"

فيلم "وش في وش" لايت كوميدي، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة، واستطاع الفيلم أن يثبت ذاته بين الأفلام الأخرى المنافسة، خاصة أن العمل أحداثه تعتمد على الكوميديا.

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