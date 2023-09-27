الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة اللبناني: الحرب الروسية خلقت "طوابير الذل" والجامعة العربية ملاذ للعمل المشترك

وزير الزراعة اللبناني
وزير الزراعة اللبناني

أكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت بالدول العربية للوقوف في طوابير للحصول على القمح، مؤكدا أنه أطلق على تلك الطوابير وقتها "طوابير الذل" حيث جعلت الدول العربية تنتظر عيشها من احد، موجها  استغاثة لجامعة الدول العربية باعتبارها الملاذ الأخير لعودة العمل العربي المشترك والتي يجب على الجميع أن يتمسك بها لتحقيق اي تقدم عربي مشترك.

 

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ندوة إرشادية عن الزراعة الحديثة واهميتها بالشرقية

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"العربية للتنمية" تحتفل بيوم الزراعة العربي

الدول العربية تعمل على إدارة الأزمة لتوفير الغذاء بصورة جيدة

وأضاف وزير الزراعة اللبناني في كلمته في احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، أن الدول العربية تعمل في تلك الفترة على إدارة الأزمة لتوفير الغذاء العربي بصورة جيدة، لكن ليس مكتوبا علينا أن نعمل على إدارة الأزمات دائما بل يجب علينا أن نعمل ونستبق الأزمات حتى لا نتعرض للعديد من الخسائر مثلما حدث في الأزمات العالمية الأخيرة.

 

وأشار وزير الزراعة اللبناني خلال كلمته إلى أنه منذ صغره وهو متأثر بشخصيتين عربيتين وينظر إليهما على أنهما أيقونة في الوطن العربي وهما الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، والملك الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لما كان لهما من رؤية عربية مشتركة تجاه الوطن العربي أجمع.

وتساءل وزير الزراعة اللبناني، عن دور البحث العلمي العربي في القطاع الزراعي، قائلا: أين دور البحثى العلمي العربي، وماذا يقدم الخبراء العرب للنهوض بالقطاع الزراعي العربي، مقابل ما نشاهده من اهتمام كبير في الدول الاوربية بالبحث العلمي الزراعي.

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