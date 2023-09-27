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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "وش في وش".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر السعودي منذ طرحه

فيلم وش فى وش
فيلم وش فى وش

حققت إيرادات فيلم "فيلم وش فى وش" في شباك التذاكر السعودى إلى 4.420.573 مليون ريال سعودى، بما يعادى 36.414.254 مليون جنيه مصري وذلك خلال 6 أسابيع عرض حيث انطلق الفيلم في دور العرض بالمملكة العربية السعودية يوم 17 أغسطس الماضى بعد يوم من طرحه في دور العرض المصرية حيث حقق منذ طرحه فى مصر إيرادات تخطت 26 مليون جنيه.

فيلم وش فى وش

أبطال فيلم "وش فى وش"

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

 

وقال المخرج وليد الحلفاوي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء dmc" إنه سعيد بأن الفيلم عجب الناس، وأن قصته قائمه على تدخل الناس فى علاقة الأزواج وتأثيرها على هذه العلاقة، والبطل الحقيقى هو تعاون الفريق معا، والكل أحب الدور، وتصوير الفيلم استغرق شهرا، مقدما الشكر لباقى المشاركين فى الفيلم.

 

وأضاف الفنان محمد ممدوح أن شخصية "شريف" فى الفيلم عادية من طبقة متوسطة يواجه مشكلة مع زوجته، وتدخل الناس يزيد المشكلة، مشيرا إلى أن ورق الفيلم حمسنى للدور والحبكة الجميلة، لافتا إلى أن ما وعد المخرج به نفذه وهو سبب النجاح.

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