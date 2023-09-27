ثنائي في الهجوم بتشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

يخوض فريق إنتر ميلان مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره ساسولو مساء اليوم، بالجولة السابعة التى تجمع الفريقين على ملعب سان سيرو ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ساسولو في الدوري الإيطالي:

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

في خط الدفاع: باستوني، دي فري، شكرينيار.

في خط الوسط: بيريشيتش، تشالهان أوغلو، باريلا، دارميان.

في الهجوم: مارتينيز، دجيكو.

تصدر فريق إنتر ميلان الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه إمبولي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

حققَّ فريق إنتر ميلان العلامة في أول 5 مباريات من الدوري، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.

اعتلى فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان، وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، صدارة جدول الترتيب بشكل منفرد، إذْ تقاسم الصدارة بعد فوز ميلان على هيلاس فيرونا بهدف نظيف.

موعد مباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي:

يخوض فريقا إنتر ميلان وساسولو مباراة اليوم، بالدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة و السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وساسولو:

تذاع مباراة إنتر ميلان وساسولو بالجولة السابعة اليوم، عبر قنوات

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