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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ببنطال شفاف.. رانيا منصور تستمتع بالطبيعة في الجونة

رانيا منصور
رانيا منصور

تستمتع الفنانة رانيا منصور بعطلتها الصيفية في الجونة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء ظهورها داخل يخت وسط الطبيعة الخلابة.

الفنانة رانيا منصور

رانيا منصور تستعرض أنوثتها بلوك جريء وسط البحر

وظهرت رانيا منصور بإطلالة صيفية جريئة مرتدية بنطال أبيض شفاف، وكروب توب نفس اللون، مكشوف الصدر والبطن والظهر، وتميز بحزام ربطته حول الخصر؛ ليعكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتطاير من الهواء ويتدلى على ظهرها بشكل ناعم ولامع. 

 

ووضعت رانيا منصور مكياجًا هادئًا، فحددت ملامحها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني مع الماسكرا والكحل؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها المثيرة.

 

رانيا منصور

من هي رانيا منصور وأحدث أعمالها

ولدت الممثلة مصرية رانيا منصور في 21 من مايو 1986، ودرست في كلية الأداب، وبدأت حياتها الفنية عن طريق الإعلانات وأول بداية في التمثيل كانت من خلال فيلم "شباب في الممنوع" بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة.

 

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رانيا منصور تُطل بالأبيض بصحبة تامر حسني

وأحدث أعمال للفنانة رانيا منصور العام الماضي في مسلسل "القاتل الذي أحبني"، ويشارك فيه العديد من النجوم مثل: هاني رمزي وسهير رمزي وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة وياسر فرج ودنيا ماهر ومحسن منصور ومحمد أبو داود، ووفاء سالم ولقاء سويدان وصلاح عبد الله.

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