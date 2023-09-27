دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بالشرقية بـ ٧٩ ثلاجة

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، لرفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بها، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين من خلالها.

جاء ذلك بعد دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بعدد ٧٩ ثلاجة VestFrost-304A، بتكلفة تقديرية تقارب ٤ ملايين جنيه، وذلك في إطار رفع كفاءة سلسلة التبريد ومعداتها.

ووجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية؛ مديري الإدارات الصحية بسرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية، وتشغيل الأجهزة لخدمة المرضى، والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الطبية.

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك يعد استكمالا للدعم الذي حصل عليه القطاع الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال الفترة الماضية من وزارة الصحة والسكان، حيث تم استلام عدد ٥٠ فريزر بسعة ٩٨ لتر، ماركة فيستفروست "Vestfrost-MF114"، وعدد ٩٤ ثلاجة سعة ٢٦٠ لتر ماركة هايير.

وذكر إنه تم توريد ٨١ مثبت تيار كهربائي، وعدد ٢٠٠٠ كيس تبريد، و١٠٠٠ حامل طعوم سعة ١.٧ لتر، وعدد ٢١٠ صندوق تبريد سعة ٦ لتر، بالإضافة لـ١٣٣ صندوق سعة ١٦ لتر، وتم توزيعها على الإدارات الصحية، بخلاف توريد ١٠٠ فريزر ماركة الكتروستار ٥ أدراج، بتكلفة تقديرية مليون جنيه، بالإضافة لعدد ٣٩ ثلاجة مخصصة لحفظ الطعوم الروتينية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، منهم ٢٤ ثلاجة ماركة هاير HBC-120، وعدد ١٥ تلاجة ماركة فيستفروست VLS-304A، وعدد ١٧ تلاجة ماركة هاير HBC-240، و٧ ديب فريزر هاير HBD-286، بتكلفة تقديرية أكثر من ٣ مليون جنيه.

وأعرب الدكتور هشام مسعود عن خالص تقديره لوزير الصحة، لدعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، موضحا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية.