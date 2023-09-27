موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بـ كأس الرابطة والقنوات الناقلة

يستعد ليفربول لمواجهة قوية ومثيرة أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات كأس الرابطة المحترفة لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة ومتعة كبيرة، خاصة وأن مباريات الفريقين خلال المواسم الماضية دائمًا ما تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

يطلقحكم مباراة ليفربول ليستر سيتي صافرة بداية المباراة في تمام الـ 9:45 من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الليفر.

بينما تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

في سياق متصل، قال ماريسكا، المدير الفني لليستر سيتي خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي بالأمس: "لا يوجد فريق في العالم كله يلعب مثل ليفربول في الهجمات المرتدة، يورجن كلوب صنع فريقًا هو الأفضل في العالم في هذا الجانب".

وأضاف مدرب ليستر سيتي تصريحاته: "ليفربول يمتلكون بعض اللاعبين الجدد، لكن فيما يتعلق بالانتقال والعمل بدون الكرة، فهذا الفريق هو الأفضل خلال السنوات السبع الماضية".

وتابع: "الريدز يمتلكون لاعبون جدد، لذلك يحتاجون فقط إلى الوقت للتأقلم، لكنهم سيعودون مرة أخرى كما كانوا، وبالفعل هذا يحدث منذ بداية الموسم، في العديد من المباريات كان ليفربول متأخرًا، وتمكن من العودة بفضل المرتدات".

وأختتم ماريسكا تصريحاته: "نأمل في تقديم أقصى ما لدينا في ملعب أنفيلد، ولدينا ثقة في أنفسنا، نتائجنا جيدة في المباريات الماضية، لكن منافس الغد مختلف".