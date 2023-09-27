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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

درة زروق تحيي إحدى الصيحات القديمة وتدخلها عالم الموضة من جديد (صور)

الفنانة درة
الفنانة درة

شاركت الفنانة التونسية درة زروق متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء قضائها عطلتها الصيفية في أرياف إيطاليا المليئة بالأشجار الخضراء المبهجة والطبيعة الخلابة.

الفنانة درة

درة زروق تتألق بلوك قديم ومكياج ترابي

وظهرت درة زروق بلوك قديم لتعيد هذه الصيحة من جديد، حيث ارتدت جيبة جينز مُجسمة ومكشوفة من المنتصف، ونسقت عليها بلوزرة ذات الدوائر المكشوفة، وإرتدت أسفلها توب أسود كب.

 

وتزينت بمجموعة من الأساور الذهبية وآخرى مرصعة بالألماس، وانتعلت حذاء مسطحا رياضيا باللون الأبيض، ونسقت معه جوارب طويلة باللون الأسود.

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درة تسير على خطى عارضات الازياء (صور)

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتقسيم شعرها على الجانبين، وتركته يتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

درة

ووضعت درة مكياجًا هادئًا وبسيط، فحددت ملامحها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها الناعمة.

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