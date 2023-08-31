درة تسير على خطى عارضات الازياء (صور)

تعد النجمة درة زروق من أبرز نجمات الفن اهتماما واعجابا بعالم الموضة مما جعلها محط اهتمام واعجاب المعنيين بالموضة وتتصدر اغلفة مجلات الازياء العالمية.

وتألقت درة بإطلالة ساحرة، تشبه عارضات الأزياء، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة تشبه استايل الأميرات، مميز بالاحتشام والرقي في آن واحد، صمم الفستان من قماش واحد باللون البينك الناعم، هذا ما جعلها محط أهتمام واعجاب متابعيها عبر الانستجرام بمجرد مشاركة متابعيها بعض صورها عبر حسابها الشخصي.

ولعبت الاكسسوارات الناعمة دورا واسعا مع إطلالتها لتكمل أناقتها دون تكلف.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

درة زروق

درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980 –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).