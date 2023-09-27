الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

المدفعية الروسية
المدفعية الروسية

صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" الروسية، سيرجي زيبينسكي، اليوم الأربعاء، بأن المدفعية الروسية دمرت نقطة إمدادات الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.

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وقال زيبينسكي في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "خلال سجال مدفعي، دمرت مدفعية مجموعة (الغرب) منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز (2 إس 1 جفوزديكا) ونقطة إمداد بالذخيرة في منطقتي بيشانوي ونوفوجوروفكا".

 

وأشار زيبينسكي إلى أن "إجمالي خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة، بلغ نحو فصيلين من القوات البشرية، وشاحنتين صغيرتين، وطائرة بدون طيار، ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك".

 

وبالإضافة إلى ذلك ووفقا لزيبينسكي، فقد أحبطت مدفعية المجموعة محاولة تناوب للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة سينكوفكا على محور كوبيانسك.

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