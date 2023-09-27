5 دورات تدريبية لعدد 823 متدرب بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية

أكد ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي، والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة)، ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).

وأشار إلى أن المركز خلال شهر سبتمبر الجاري، نفذ ٥ دورات تدريبية لعدد ٨٢٣ متدرب، وجاءت على النحو التالي: عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) إستفاد منها ٤٣٢ متدرب، ودورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT- Word- Excel- POWERPOINT- ACCESS- web Search-Mob.App- اختبارات التحول الرقمي ) استفاد منها ٣٣٦ متدرب.

كما تم عقد دورة تحليل البيانات واستخراج المؤشرات وتطبيقاتها إستفاد منها ١١ متدرب، وأخرى عن مهارات استخدام برنامج Excel إستفاد منها ١٧ متدرب، ودورة عن منحة الطاقة المتجددة - وزارة الإتصالات استفاد منها ١٧ متدرب.

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز قام بإستضافة لجنة تقييم المشروعات الخاصة بمحافظة الشرقية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية إستفاد منها ١٠ متدربين.

يذكر أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة، وجميع فئات المجتمع، لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.