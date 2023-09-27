الرئيس السيسي: "النبي محمد علمنا الثبات في مواجهة العواصف الهوجاء" (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إن سيرة حياة النبي محمد نبي الرحمة والهدي تحمل قيمًا عظيمةً عابرةً للزمان والمكان، لعل من بينها الثبات على الحق والإيمان خصوصًا في الأوقات الصعبة والقاسية".

أزمة النقد الأجنبي:

أضاف"السيسي" خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف، الذي تقيمه وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن النبي محمد كان عليه اجتياز المحن والشدائد التي تعرض لها وتعرضت لها الرسالة المحمدية وتعلمنا الثبات في مواجهة العواصف الهوجاء، مؤكدًا أن النبي محمد كان عظيمًا وشامخًا في نصرة الله وعمل مستمر لا يعرف للتواكل طريقًا.

ذكر الرئيس، أننا نبذل مجهودًا كبيرًا لتخفيف صعاب الظروف الاقتصادية على المصريين، موضحًا أن الجميع مرَّ بظروف عالمية صعبة.

شدد على أن أزمة النقد الأجنبي في مصر جاءت نتيجة الأزمات العالمية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية أثَّرتا بشكل كبير على الجميع.

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللأمة العربية والإسلامية بذكرى مولد سيدنا محمد، قائلًا: “محمد -صلى الله عليه وسلم- رسول الإنسانية، ورحمة الله للعالمين، وبرسالته التي سوف تبقى ما بقي الليل والنهار منارة الإنسانية، وضوءها الذي يرشدها، ويصحح مسيرتها، كلما ضلت الطريق، وتقطعت بها السبل”.

تعاليم الأنبياء ضرورة لازمة:

أضاف “الطيب” خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النبوة، وتعاليم الأنبياء ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات، وإسعادهم في الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن يستعاض عنه بغيره من القوانين والسياسات والأعراف والعادات.

تابع: “الإنسان كائن اجتماعي، لا مفر له من العيش مع آخرين من بني نوعه، يحتاج إليهم ويخالطهم، ويدخل معهم في علاقات اجتماعية شديدة التعقيد، مع وجود حالة من الخلاف والتنازع، والحب والبغض، والخير والشر، وغير ذلك من الثنائيات المتضادة المغروسة في فطرة الإنسان وطواياه، وكلها تدور على الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية، التي عادة ما تتغلب على نوازع الخير والعدل والرحمة، المركوزة في نفسه”.