شاهد عيان يروي تفاصيل انهاء حياة فتاة على يد خطيبها بطلق ناري في الشارع

على غرار مقتل الطالبة نيرة أشرف، أنهى شاب حياة خطيبته السابقة بطلق ناري في صلاح سالم بمصر الجديدة بعدما رفضت استكمال العلاقة، لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

شاهد عيان يروي تفاصيل انهاء حياة فتاة على يد خطيبها بطلق ناري فى الشارع

وقال أحد شهود عيان لبوابة الوفد تفاصيل واقعة أن المجني عليها أثناء الانتهاء من عملها، وبالتحديد أمام عمارات العبور بصلاح سالم، وكان فى انتظارها شخص، وعندما شهدها تسير ، انتهز الفرصة وأخرج سلاحاً ناريا وأطلق عيار ناري تجاه الفتاة في وسط الشارع، حتى سقطت قتيلة وسط بركة من الدماء حولها.



وأضاف الشاه والذي رفض ذكر اسمه أنهم علمنا أن الشاب الذي أطلق العيار الناري على الفتاة، هو خطيبها السابق، لفسخ خطبتها كان الشاب يردد " انتي اللي عايزة كدا سبتيني لية موتي اهو احسن" وكان فى حالة هستيرية فامسكنا به حتي جاءت الشرطة وضبطته.



وكان قد تلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل فتاة على يد شاب بعد وقوع مشاجرة بينهما بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين بوقوع مشاجرة تنتهي بقيام المتهم بضرب فتاة بطلق ناري بالجسد لينهي حياته، وتبين خلال العثور علة جثة الفتاة شيماء عبدالكريم، مقيمة في منطقة حدائق القبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.