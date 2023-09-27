Xiaomi 13T Pro يجلب جودة Leica إلى مزيد من الأسواق

لدى شركة Xiaomi عادة إطلاق هاتف رائد في منتصف الدورة في هذا الوقت من العام تقريبًا، لتلبية احتياجات الأسواق خارج الصين بشكل أساسي. الخبر السار مع Xiaomi 13T Pro الذي تم الإعلان عنه حديثًا هو أنه، على عكس 12T Pro العام الماضي، يأتي هذا الهاتف مزودًا بعلامة Leica التجارية وتحسينات التصوير الفوتوغرافي.

وهذا يعني أن المشجعين في أوروبا سيكون لديهم خيار آخر يحمل علامة Leica التجارية للترقية التالية لهواتفهم الذكية، بالإضافة إلى الإصدارات السابقة – والأكثر تكلفة – 13 و13 Pro و13 Ultra.

في الواقع، يعد 13T Pro هو البديل العالمي لجهاز Redmi K60 Ultra الصيني، والذي يبدو متطابقًا تقريبًا، ولكنه يفتقر إلى ضبط Leica وخدمات Google. الفرق الرئيسي الآخر هو أن جهاز 13T Pro الأكثر تكلفة يحتوي على أجهزة تصوير أفضل من أجل الحصول على موافقة Leica.

على سبيل المثال، يتم تشغيل الكاميرا الرئيسية المكافئة مقاس 24 مم بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل بحجم أكبر من المعتاد يبلغ 1.22 ميكرومتر. على الرغم من أن هذا لا يتطابق مع 1.6 ميكرومتر من البكسل الموجودة على أجهزة الاستشعار الحقيقية مقاس 1 بوصة، إلا أنها لا تزال أكثر سخاءً مما تقدمه العديد من الهواتف الأخرى، ناهيك عن أنها يمكن أن تحقق تأثيرًا يعادل 2.44 ميكرومتر عن طريق تجميع البيكسلات. تكنولوجيا.

ستجد أيضًا كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل f / 1.9 (ما يعادل 50 مم) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل f / 2.2 (ما يعادل 15 مم) في جزيرة الكاميرا التي تحمل علامة Leica التجارية. تتمتع جميع الكاميرات الثلاث بإمكانية الوصول إلى أوضاع الألوان Leica Authentic وLeica Vibrant، وعندما تكون في الوضع الرأسي، توفر الكاميرا المقربة "نظام العدسة الرئيسي" الذي يمكنه محاكاة عدسة "وثائقية" مقاس 35 مم، أو عدسة بوكيه "دوامة" مقاس 50 مم أو عدسة "تركيز ناعم" مقاس 90 مم. لا تحظى كاميرا الصور الشخصية ذات الثقب f / 2.2 بدقة 20 ميجابكسل بأي حب من Leica، ولكنها تدعم الوضع الليلي والوضع الرأسي وHDR.

مثل Redmi K60 Ultra، يحتوي 13T Pro على معالج Dimensity 9200+ الرائد من MediaTek، والذي يبدو أنه يتمتع بتعزيز بنسبة 10 بالمائة في أداء كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات مقارنة بـ 12T Pro (الذي يحتوي على شريحة Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، التي تعتمد أيضًا على على عملية 4 نانومتر). قامت شركة Xiaomi بإقران هذا بلوحة تبريد بالبخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بمساحة 5000 مم² - وهي الأكبر على الإطلاق للشركة على الإطلاق في مجال الهاتف - لتحسين التبديد الحراري.

اتخذت شركة Xiaomi قرارًا معقولًا مع الشاشة مقاس 6.67 بوصة هنا: إنها مسطحة وليست منحنية، مما يجعل عرض الصور وتشغيل الفيديو والألعاب أكثر عملية. إنها أيضًا لوحة AMOLED رائعة، تتميز بدقة تبلغ 2712 × 1220، ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع، ومجموعة ألوان DCI-P3 ودعم كل من Dolby Vision plus HDR10 +. بالنسبة لأولئك الذين لديهم عيون حساسة، فإن تعتيم شاشة العرض السريعة PWM (تعديل عرض النبضة) البالغة 2880 هرتز في سطوع أقل يجب أن يؤدي إلى إجهاد أقل للعين أيضًا. هذا محمي بقطعة من زجاج Gorilla Glass 5، ولكن الأهم من ذلك هو أن الجهاز بأكمله حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

ميزة أخرى جديرة بالملاحظة في Xiaomi 13T Pro هي بطاريته التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم "HyperCharge" بقدرة 120 واط. يستغرق الأمر 19 دقيقة فقط للانتقال من الصفر إلى 100 بالمائة، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فمن الواضح أن مجرد شحن لمدة 5 دقائق سيعيد شحنك إلى 36 بالمائة. سرعات الشحن هذه ليست جديدة تمامًا، بالطبع، وكذلك الحال مع نظام الشريحة المزدوجة من Xiaomi – مجموعة شرائح إدارة الطاقة Surge G1 بالإضافة إلى مجموعة شرائح Surge P1 للشحن السريع – لضمان سلامة البطارية مع إطالة عمرها الافتراضي.

يتم طرح هاتف Xiaomi 13T Pro الآن في جميع أنحاء أوروبا، بدءًا من 799 يورو (حوالي 846 دولارًا) لذاكرة الوصول العشوائي LPDDRX5 بسعة 12 جيجابايت بالإضافة إلى طراز تخزين UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، مع وصول الحد الأقصى للطراز الأعلى إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 1 تيرابايت لجهاز لم يتم إطلاقه بعد. -يتم الكشف عن السعر. هناك أيضًا هاتف Xiaomi 13T ذو المظهر المتطابق والذي يبدأ من 649 يورو (حوالي 687 دولارًا؛ وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت)، مع وجود اختلافات فقط على ما يبدو في معالج Dimensity 8200-Ultra الأقل حجمًا، والشحن الأبطأ بقدرة 67 واط ونقص تسجيل الفيديو بدقة 8K. .

تشمل الألوان لكلا الطرازين اللون الأخضر أو الأسود الذي يتميز بظهر زجاجي لامع، أو "Alpine Blue" مع ظهر ناعم من "BioComfort vegan leather". تعمل هذه الأجهزة ثنائية الشريحة على MIUI 14 استنادًا إلى Android 13، وتعد شركة Xiaomi بأربع سنوات من تحديثات Android إلى جانب خمس سنوات من تصحيحات الأمان. وتقدم الشركة أيضًا للعملاء الأوروبيين إصلاحًا مجانيًا للشاشة في غضون ستة أشهر بعد الشراء، وإصلاحًا واحدًا خارج الضمان دون تكلفة العمالة خلال عام بعد الشراء. وغني عن القول أن هذه الهدايا المجانية تعكس طموحات Xiaomi الغربية، ناهيك عن كيفية إضافة المزيد من الخيارات ذات الأسعار المعقولة بشكل استراتيجي إلى مجموعتها الرئيسية، على أمل خوض معركة أفضل في السوق المتدهورة.