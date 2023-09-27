روبوتات الدردشة Quest 3 وAI.. ما يمكن توقعه في Meta Connect

تستعد Meta لـ Connect، حدثها السنوي المخصص لكل ما يتعلق بالواقع الافتراضي والواقع المعزز وميتافيرس. هذا العام، تستعد الشركة مرة أخرى لاستعراض سماعة رأس جديدة للواقع الافتراضي، مع Meta Quest 3، بالإضافة إلى الجيل التالي من النظارات الذكية.

إنها أيضًا فرصة لـ Meta لعرض بعض من أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي يقال إنها ستأتي في شكل روبوتات محادثة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. سيشهد هذا العام أيضًا عودة المكون الشخصي إلى Connect، والذي أصبح متاحًا عبر الإنترنت فقط منذ عام 2020. وسيظل بث الكلمة الرئيسية مباشرًا للمشاهدين عن بعد، ولكن نأمل أن يؤدي التغيير إلى حدث أكثر حيوية من الحدث إلى حد كبير. جلسات مسجلة مسبقا في السنوات القليلة الماضية.

فيما يلي ملخص لكل ما نتوقع أن نسمع عنه خلال الكلمة الرئيسة لمارك زوكربيرج، والتي تبدأ في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي في 27 سبتمبر.

تحديث Meta Quest 3 والجيل الثاني من Ray-Ban Stories

نحن نعرف بالفعل الكثير عن Meta Quest 3، وذلك بفضل معاينة من Zuckerberg في وقت سابق من هذا العام. تم تقليص حجم سماعة الرأس التي تبلغ قيمتها 499 دولارًا بشكل كبير عن سابقاتها وتأتي مزودة بوحدات تحكم مُعاد تصميمها. كما سيحتوي على رسومات أفضل وسيعمل على مجموعة شرائح Qualcomm جديدة من "الجيل التالي"، والتي ستعمل على تشغيل ميزات الواقع المختلط الجديدة المشابهة لـ Quest Pro المتطور في العام الماضي. ولكن مع الكشف الرسمي في Connect، يجب أن نحصل أخيرًا على المزيد من التفاصيل حول Quest 3 وقدراتها.

من المحتمل ألا تكون سماعة الرأس VR هي أداة Reality Labs الوحيدة التي سنسمع عنها المزيد. كما أشار موقع UploadVR الأسبوع الماضي، ألمح Andrew Bosworth مؤخرًا إلى أن الجيل الثاني من النظارات الذكية التي تحمل علامة Meta's Ray-Ban قيد العمل أيضًا وستأتي "قريبًا جدًا".

ومن المتوقع أن تأتي الإطارات الجديدة بكاميرات أفضل وبعض الميزات الجديدة، مثل البث المباشر، وفقًا لما ذكره Janko Roettgers من نشرة Lowpass الإخبارية. ليس من الواضح متى يمكن أن تظهر النظارات لأول مرة رسميًا - على عكس Quest 3، كانت Meta متشددة إلى حد ما بشأن خططها للمنتج - ولكن بالنظر إلى تعليقات Bosworth والتقارير السابقة عن احتمال إطلاقها في الخريف، يبدو من الآمن أن نقول إننا سوف يحصلون على الأقل على تحديث لخططهم.

لدى Meta قطعة رئيسية أخرى على الأقل من الأجهزة قيد العمل، وهي نظارات الواقع المعزز التي كانت تثيرها منذ عام 2020. في العام الماضي في Connect، أظهر زوكربيرج نموذجًا أوليًا لوحدة تحكم تعتمد على المعصم والتي يمكن أن تحتوي على تطبيقات AR، لكنه لم يفعل ذلك تقديم نظرة على كيفية تقدم النظارات نفسها.

يمكن أن يتغير هذا العام. ذكرت The Verge سابقًا أن الشركة تقوم بتجهيز زوج من النظارات الذكية، والتي ستستخدم الواجهة القائمة على المعصم، لإصدار عام 2025. ومع ذلك، ستكون هذه النظارات بمثابة مقدمة لـ "نظارات الواقع المعزز الكاملة"، المقرر إطلاقها في عام 2027. وبالنظر إلى الإطار الزمني، يبدو من المرجح أننا سنسمع عن الإطارات السابقة التي يتم التحكم فيها عن طريق المعصم، بدلاً من النظارات. أكثر طموحًا في الواقع المعزز، ولكن سيكون من المنطقي أن تقوم الشركة بمعاينة المزيد من التفاصيل حول المشروع.

روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي



يبدو أن Meta قد تم ضبطها (مرة أخرى) على استعارة صفحة من قواعد اللعبة في Snap باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن شركة ميتا تقوم بتجهيز العشرات من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشخصيات مميزة في محاولة لجذب المستخدمين الأصغر سنًا.

كان زوكربيرج يثير فكرة "شخصيات الذكاء الاصطناعي" في Instagram وWhatsApp وMessenger منذ بعض الوقت. ولكن يبدو الآن كما لو أن شركة Meta تنوي أن تلعب شخصيات الذكاء الاصطناعي هذه دورًا في تطبيقات الواقع الافتراضي الخاصة بها أيضًا. وفقًا للمجلة، فإن هذه الروبوتات، التي تحمل أسماء مثل "Alvin the Alien" و"Bob the Robot"، ستعيش أيضًا في تطبيقات metaverse الخاصة بالشركة. في حين أن العديد من جوانب الخطة تبدو محرجة بعض الشيء - وحتى بعض موظفي Meta يقال إنهم متشككون في الروبوتات - إلا أنها توفر نافذة مثيرة للاهتمام حول كيفية استخدام Meta للذكاء الاصطناعي لتعزيز الاهتمام بـ metaverse.

ماذا عن ميتافيرس؟



أصبح لدى الشركة التي كانت تُعرف سابقًا باسم Facebook ما يقرب من عامين لبيع رؤيتها للميتافير للجمهور. حتى الآن، انخفض هذا إلى حد كبير. وتضخمت خسائر Reality Labs إلى أكثر من 20 مليار دولار منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر. كان مستثمرو Meta متشككين بشكل علني، في حين أثبتت ميزات Metaverse الجديدة، مثل إضافة الصور الرمزية ذات الأرجل، أنها مخيبة للآمال.



لذلك ليس من المستغرب أن يقضي زوكربيرج في الأشهر الأخيرة وقتًا أطول في الترويج علنًا لاستثمارات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي أكثر من الوقت الذي قضاه في مجال الذكاء الاصطناعي (على الرغم من أنه قال إن الشركة لا تزال ملتزمة بكليهما). لذا، في حين أنه من المرجح أن تشارك Meta تحديثات على Horizon Worlds، والتي بدأت مؤخرًا في طرحها على منصات غير الواقع الافتراضي، أتوقع أن يسلط زوكربيرج وغيره من المديرين التنفيذيين الضوء على الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في رؤيته للميتافيرس أكثر بكثير مما فعلوه في الماضي.

مع ذلك عندما اجتذبت طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية وصعود نماذج اللغات الكبيرة حصتها من النقاد، فقد ولدت التكنولوجيا بالفعل حماسًا أكبر بكثير من أي وقت مضى. قد ينتهي الأمر بذلك لصالح شركة Meta إذا تمكنت من إعادة صياغة بعض مشاريعها metaverse باعتبارها ابتكارات متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي بدلاً من عالم افتراضي لا يفهمه معظم الناس حقًا.