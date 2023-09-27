أوليفيا رودريجو مع تتعاون Sony لإصدار سماعة إرجوانية

أعادت نجمة البوب أوليفيا رودريجو تعريف نفسها بالكامل من خلال ألبومها الجديد GUTS، مستمدة من نوع هدير الجيتار الشرير الذي ميز العديد من الأعمال الموسيقية الناجحة في التسعينيات. إنها تتعاون أيضًا مع شركة Sony الضخمة لإصدار زوج من سماعات الأذن ذات الإصدار المحدود التي تعتمد على التصميم الأساسي لخط LinkBuds S الناجح للشركة.

هذه في الأساس عبارة عن تبديل ألوان لسماعات LinkBuds S القياسية، مع نمط رخامي فريد من نوعه باللون البنفسجي تقول الشركة إنه تم تصميمه من قبل الفائزة بجائزة جرامي بنفسها.

تدعم أوليفيا رودريجو هذا الادعاء، قائلة إنها متحمسة للغاية للمساعدة في إنشاء إصدار محدود من LinkBuds S باللون البنفسجي، وتستمر في القول إنها "لا تستطيع الانتظار حتى يختبر المعجبون GUTS بهذه الطريقة".

في حين أن الإذعان لشركة كبيرة متعددة الجنسيات لا يتوافق تمامًا مع روح الموسيقى التي استمدتها رودريغو من ألبومها الأخير، إلا أن هناك معلومة تقنية رائعة هنا. يمكن لسماعات الأذن هذه الوصول إلى إعدادات المعادل المخصصة التي تم ضبطها بواسطة أوليفيا رودريجو والمنتج Daniel Nigro. توفر هذه الإعدادات تجربة "استماع مثالية" لألبوميها على خدمات البث الرئيسة.

كما هو الحال مع جميع موديلات LinkBuds S، توفر سماعات الأذن الجديدة ذات نكهة Rodrigo تقنية قوية لإلغاء الضوضاء النشطة، ودعم الصوت المكاني بزاوية 360 درجة، وLDAC 3 للصوت عالي الدقة، ووضع الشفافية الذي يضبط الضوضاء المحيطة. تعد سماعات الأذن أيضًا صديقة للبيئة بشكل أو بآخر، حيث تم تصنيع العديد من المكونات باستخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها من قطع غيار السيارات وزجاجات المياه المستصلحة.

تبلغ تكلفة سماعات LinkBuds S x Olivia Rodrigo 200 دولار أمريكي، وتبدأ الطلبات المسبقة اليوم مباشرةً من شركة Sony وعبر عدد من الوكلاء المعتمدين. هذا ليس أول فريق رفيع المستوى بين Rodrigo وشركة كبيرة لدعم GUTS. في شهر أبريل الماضي، عقدت شراكة مع Meta's Instagram للإعلان عن ميزة تسمح للمستخدمين بإضافة الموسيقى إلى عروض الشرائح.