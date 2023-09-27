الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يصل احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

السس يصل مقر احتفالية
السس يصل مقر احتفالية المولد النبوي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.

txt

بث مباشر.. احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي

txt

"التعليم" تكشف تفاصيل تنفيذ توجيهات السيسي بإنشاء 100 مدرسة خلال عام (فيديو)

وتحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم تكريم  بعض الشخصيات ممّن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.

كما قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

مواد متعلقة

الحكمة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

"التعليم" تكشف تفاصيل تنفيذ توجيهات السيسي بإنشاء 100 مدرسة خلال عام (فيديو)

المولد النبوى .. ابتهالات دينية ونغمات السمسمية بقصور الثقافة في الإسماعيلية

تحذير شديد اللهجة بشأن هذه الأنواع من حلاوة المولد النبوي

حكم إطلاق لفظ العيد على المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف.. داعية: الرسول أكبر نعمة للعباد (فيديو)
الجريدة الورقية