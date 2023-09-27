موعد انخفاض أسعار السكر.. يعد سؤال الساعة من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة أن أسعار السكر ارتفتعت بشكل ملحوظٍ مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، ويترواح سعر كيلو السكر من 35 جنيهًا حتى 40 جنيهًا وهو ما تسبب في أثر جدلاًا واسعًا بين المواطنين.

موعد انخفاض سعر السكر

ويعد السكر من السلع الإستراتيجية المهمة، والتي لن يقدر أحدًا على الاستغناء عنها، لذلك يكثف المواطنين البحث عن موعد انخفاض سعر السكر مرة أخرى.

رئيس شعبة المواد الغذائية هشام الدجوي

وفي سياق ذلك أكد رئيس شعبة المواد الغذائية هشام الدجوي، في تصريحات تلفزيونية، أن السكر في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا مدارس بـ 20 جنيهًا، بينما وصل في السوق الحر إلى 40 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه ارتفاع سعر السكر مؤقت بسبب زيادة السعر في البورصات العالمية.

أسباب ارتفاع الأسعار للسكر

وعن أسباب ارتفاع الأسعار للسكر، أوضح أوضح رئيس شعبة المواد الغذائية هشام الدجوي، أنه بسبب زيادة السعر في البورصات العالمية وتأثره بأسعار الطاقة إلى جانب حلاوة المولد، وأن الأسعار ستعود لمعدلها الطبيعي خلال أيام.