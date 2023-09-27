الطماطم بـ20 جنيهًا ,, أسعار الخضار باسيوط اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، حالة من الاستقرار في عدة أسواق بمدينة أسيوط .. حيث لم تشهد أسعار الخضروات تغيرًا يذكر بالمقارنة بالأيام السابقة. و تبقى الخضروات الأساسية مثل الطماطم، البصل، والخيار بأسعار معتدلة في الأسواق، مع زيادة طفيفة في أسعار البطاطس والفلفل الأحمر، ويعود ذلك إلى الطلب المرتفع على هاتين الخضروات في الفترة الأخيرة.

أسعار الخضار الحالية في الأسواق.

الطماطم بـ 20 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎البطاطس بـ 18 جنيهًا.

‏البصل الأبيض بـ 18 جنيه.

‏‎‏البصل الأحمر بـ 18 جنيهًا.

‏‎‏‎الكوسة بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏الجزر بـ 16 جنيه.

الخيار بـ 12 جنيهًا.

الباذنجان الرومى بـ8 جنيهات.

الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

بامية بـ 30 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الفلفل الألوان بـ 21 جنيه.

‏‎‏‎‏الليمون بـ 10 جنيه.

مع بداية فصل الخريف، تزداد توافد الزبائن على الأسواق لشراء الخضروات الطازجة والموسمية. و بما أن اسيوط تعتبر من المناطق الزراعية الرئيسية في مصر، فإنه يتم إمداد المدنيين بكميات كبيرة من الخضروات المحلية، مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار. و على الرغم من ذلك، فإن تقلبات الأسعار قد تحدث بسبب ظروف الطقس غير المستقرة أحيانًا، كما حدث في الأيام السابقة عندما شهدت بعض المحاصيل الزراعية تلفًا نتيجة الأمطار الغزيرة.

ومع ذلك، يتوقع الخبراء في القطاع الزراعي بأن تشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار الخضروات خلال الأشهر القادمة، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في تكاليف الإنتاج والتغيرات المحتملة في العملة المحلية. و ينصح الخبراء بأن يقوم المزارعون بزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودة المحصول حتى يتمكنوا من تحقيق أرباح أكبر في الأسواق.