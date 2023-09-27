إنخفاض أسعار الخضروات في أسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الأربعاء الموافق 27سبتمبر2023 ، إنخفاضا في أسعار في بعض أنواع الخضروات ، حيث إنخفضت أسعار الطماطم بحوالي ثلاثة جنيهات للكيلو وتراوحت مابين 17 إلي ٢0جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار البصل مابين 20إلي 25جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الخيار مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو ،والفلفل البلدي مابين 16إلي 20جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30إلي 32جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10إلي 12جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 5إلي 8جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار البطاطس مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو ، والبامية مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيها

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 35جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .