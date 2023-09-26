مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تستقبل ٧٦٧٠ حالة بالعيادات الخارجية

أعلن مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط عن استقبال 7670 حالة مرضية ترددت للعيادات الخارجية خلال شهر أغسطس 2023م.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بأسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط والدكتور ايهاب فوزي، الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط والدكتور محمد أمير مدير المستشفى.

واصدرت المستشفى احصائية عن تسجيل 960 حالة دخول في مختلف الأقسام، بالإضافة إلى استقبال 960 حالة في الوحدات.

بالإضافة إلى 103 حالات تم تسجيلها في وحدة المناظير خلال الشهر نفسه.