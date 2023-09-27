الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

إليك ما يقرأ في المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

 يعد المولد النبوي الشريف من الأيام المقدسة لدى المسلمين ويترك أثرًا كبيرًا في نفوسهم، وخير دعاء المولد النبوي الشريف انتشارًا هو: اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صل الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء. 

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عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

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محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقي فتكيده ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

 اللهم إني ئسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلِ وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك أن تكن لنا عونا ومعينا وأن تبني لنا في الجنة قصورًا.

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