إليك ما يقرأ في المولد النبوي الشريف

يعد المولد النبوي الشريف من الأيام المقدسة لدى المسلمين ويترك أثرًا كبيرًا في نفوسهم، وخير دعاء المولد النبوي الشريف انتشارًا هو: اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صل الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.

يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقي فتكيده ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

اللهم إني ئسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلِ وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك أن تكن لنا عونا ومعينا وأن تبني لنا في الجنة قصورًا.