تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع عدة لقاءات في الدوري المصري والدوري الإنجليزي والإيطالي ، بجانب الدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري

ـ إنبي وطلائع الجيش فى تمام الساعة 4 مساء عبر قناة 1 OnTime Sports

ـ الجونة وزد فى تمام الساعة 7 مساء عبر قناة 1 OnTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو و خيتافي فى تمام الساعة 8 مساء عبر قناة beIN Sports HD 8

ريال مدريد و لاس بالماس فى تمام الساعة 8 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3

فياريال و جيرونا فى تمام الساعة 8 مساء عبر قناة beIN Sports HD 9

فالنسيا و ريال سوسيداد فى تمام الساعة 10.30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3

قادش و رايو فاليكانوفى تمام الساعة 10.30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 9

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا و أتالانتا فى تمام الساعة 7.30 مساء عبر قناةAD SPORTS Premium 2

إمبولي و ساليرنيتانا فى تمام الساعة 7.30 مساء عبر قناة AD Sports HD

كالياري و ميلان فى تمام الساعة 7.30 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان و ساسولو فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو و تورينو فى تمام الساعة 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

نابولي و أودينيزي فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

الفتح و الأخدود فى تمام الساعة6 مساء عبر قناة SSC1 HD

العروبة و الوحدة فى تمام الساعة 6 مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

الخليج و العدالة فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناةSSC1 HD

أبها و هجر فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي و برايتون فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا و إيفرتون فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6

برينتفورد و أرسنال فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 5

ليفربول و ليستر سيتي فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4

نيوكاسل يونايتد و مانشستر سيتي فى تمام الساعة 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1