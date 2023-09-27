الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع عدة لقاءات في الدوري المصري والدوري الإنجليزي والإيطالي ، بجانب الدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري

ـ إنبي وطلائع الجيش فى تمام الساعة 4 مساء عبر قناة 1 OnTime Sports

ـ الجونة وزد فى تمام الساعة  7 مساء عبر قناة 1 OnTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

أتلتيك بيلباو و خيتافي فى تمام الساعة  8 مساء عبر قناة beIN Sports HD 8     

ريال مدريد و لاس بالماس فى تمام الساعة 8 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3

فياريال و جيرونا فى تمام الساعة 8 مساء عبر قناة beIN Sports HD 9   

فالنسيا و ريال سوسيداد فى تمام الساعة 10.30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3       

قادش و رايو فاليكانوفى تمام الساعة 10.30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 9

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

هيلاس فيرونا و أتالانتا فى تمام الساعة 7.30 مساء عبر قناةAD SPORTS Premium 2

إمبولي و ساليرنيتانا فى تمام الساعة 7.30 مساء عبر قناة AD Sports HD

كالياري و ميلان فى تمام الساعة 7.30 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان و ساسولو فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1   

لاتسيو و تورينو فى تمام الساعة 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2       

نابولي و أودينيزي فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 2     

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة 

الفتح و الأخدود فى تمام الساعة6 مساء عبر قناة SSC1 HD       

العروبة و الوحدة فى تمام الساعة 6 مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD   

الخليج و العدالة فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناةSSC1 HD       

أبها و هجر فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 

تشيلسي و برايتون فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 2     

أستون فيلا و إيفرتون فى تمام الساعة  9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6

برينتفورد و أرسنال فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 5   

ليفربول و ليستر سيتي فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4

نيوكاسل يونايتد و مانشستر سيتي فى تمام الساعة 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1

 

الجريدة الورقية