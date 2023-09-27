مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع عدة لقاءات في الدوري المصري والدوري الإنجليزي والإيطالي ، بجانب الدوري الإسباني وكأس خادم الحرمين الشريفين.
جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الدوري المصري
ـ إنبي وطلائع الجيش فى تمام الساعة 4 مساء عبر قناة 1 OnTime Sports
ـ الجونة وزد فى تمام الساعة 7 مساء عبر قناة 1 OnTime Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو و خيتافي فى تمام الساعة 8 مساء عبر قناة beIN Sports HD 8
ريال مدريد و لاس بالماس فى تمام الساعة 8 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3
فياريال و جيرونا فى تمام الساعة 8 مساء عبر قناة beIN Sports HD 9
فالنسيا و ريال سوسيداد فى تمام الساعة 10.30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3
قادش و رايو فاليكانوفى تمام الساعة 10.30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 9
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا و أتالانتا فى تمام الساعة 7.30 مساء عبر قناةAD SPORTS Premium 2
إمبولي و ساليرنيتانا فى تمام الساعة 7.30 مساء عبر قناة AD Sports HD
كالياري و ميلان فى تمام الساعة 7.30 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان و ساسولو فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1
لاتسيو و تورينو فى تمام الساعة 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2
نابولي و أودينيزي فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 2
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
الفتح و الأخدود فى تمام الساعة6 مساء عبر قناة SSC1 HD
العروبة و الوحدة فى تمام الساعة 6 مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD
الخليج و العدالة فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناةSSC1 HD
أبها و هجر فى تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي و برايتون فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 2
أستون فيلا و إيفرتون فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6
برينتفورد و أرسنال فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 5
ليفربول و ليستر سيتي فى تمام الساعة 9.45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4
نيوكاسل يونايتد و مانشستر سيتي فى تمام الساعة 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1