الصيف رجع تانى .. العظمى 41 درجة طقس اليوم باسيوط

تشهد مدينة أسيوط في مصر اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 طقسًا صافيًا غالبًا، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 41 درجة مئوية ودرجة حرارة صغرى تبلغ 21 درجة مئوية. تهب رياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 19 كيلومترًا في الساعة.

تتراوح نسبة الرطوبة في مدينة أسيوط اليوم بين 10٪ إلى 24٪، ودرجة التكثف تكون حوالي 3 درجات مئوية. يتوقع أن يكون الغطاء السحابي منخفضًا بنسبة 0٪، والرؤية قد تكون محدودة حيث لا تتجاوز 1.6 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، قد يصل ارتفاع السحب إلى حوالي 9100 متر.

و تستمر الشبورة المائية في محافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني أنه يجب على السائقين أن يكونوا حذرين أثناء القيادة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مركز إدارة الأزمات والكوارث يؤكد على انخفاض نسبة الرطوبة ليلاً في معظم المناطق، مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة. منذ