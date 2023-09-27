اوسيمين يهدد بمقاضاة نابولي على خلفية الفيديو الساخر على التيك توك

أكد العديد من المقربين من النجم النيجيري وهداف الدوري الايطالي في الموسم الماضي فيكتور اوسيمين ان النجم النيجيري ربنا يلجأ لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ناديه الإيطالي نابولي على خلفية نشر النادي الإيطالي لفيديو ساخر من الاعب على صفحته على موقع التيك توك .

وكان فيكتور أوسمين قد اهدر ركلة جزاء في المباراة التي جمعت نابولي مع بولونيا وانتهت بالتعادل السلبي ليقوم حساب النادي الايطالي على التيك توك بنشر فيديو يسخر فيه من فيكتور اوسمين لينتشر بسرعة كبيرة في اوساط الجماهير الا ان النادي الايطالي سرعان ما قام بحذف الفيديو من صفحته .

إهدار فيكتور اوسيمين لركلة الجزاء يعد أمرا نادرا للنجم النيجيري الذي قاد نابولي في الموسم الماض للفوز بلقب الدوري وسجل حتى الان ٦٢ هدف في ١١٢ مباراة خاضها مع نابولي .

وأكد فيكتور كاليندا وكيل أعمال النجم النيجيري انه يدرس بجدية اتخاذ إجراءات ضد ناديه وقال : ما تم اليوم على صفحة نابولي غير مقبول على الإطلاق. ما حدث يعد إضافة جديدة في سلسلة استفزاز الاعب في الفترة الأخيرة وهو ما سبب الكثير من المعاناة النفسية لاوسيمين .نحتفظ بحقنا كاملا في اتخاذ إجراءات ضد نادي نابولي .

توتر العلاقة بين اوسيمين و رودي جارسيا

وكانت الايام الاخيرة قد شهدت توترا في العلاقة بين رودي جارسيا المدير الفني الحالي و فيكتور اوسمين وظهر هذا الأمر خلال غضب اوسيمين واشارته للمدير الفني خلال خروجه من المباراة ورغم اعتذاره فيما بعد للمدير الفني وزملائه الاعبين الا ان توترا واضحا يبدو واضحا بين الطرفين .