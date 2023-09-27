الأوكازيون الصيفي 2023 .. السبت هو آخر موعد للعمل بالأوكازيون الصيفي 2023، حسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 لتوفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، يستمر حتى يوم السبت المقبل 30 سبتمبر الجارى.



واختيار نسبة التخفيضات من حق المحال المشاركة فى الأوكازيون دون إلزامها بأى نسبة فى التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل التخفيضات وبعدها.



الأوكازيون الصيفى 2023



حرية تحديد نسبة التخفيض للمحلات التى تشارك فى الأوكازيون الصيفى، شريطة أن تكون التخفيضات غير وهمية، ومن يثبت تلاعبه بالعروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



دور كبير تقوم به الأجهزة الرقابية حيث تتابع عروض التخفيضات لدى المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2023 للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من المديريات للمشاركة فى الأوكازيون، حيث يتم متابعة بيانات "الباركود" الخاصة المنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه فى الأوكازيون خاصة في الشهر السابق للأوكازيون الصيفي، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير العديد من المخالفات عن عدم وجود تصريح وعدم كتابة لافتة المحل باللغة العربية.

