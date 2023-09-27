طقس المنيا .. حار نهارا لطيف ليلا  والعظمى 37 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 ، طقس حار نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 37 والصغرى 22 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء ، القاهرة العظمى 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 و الصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى 27 درجة، المنيا العظمى 37 والصغرى 22 درجة .