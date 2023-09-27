محافظ جنوب سيناء يناقش آخر مستجدات مخططات تطوير مصر القديمة

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، آخر مستجدات مخططات أعمال تطوير مصر القديمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض محافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس احمد عواد، استشاري مشروع مصر القديمة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ورجل الأعمال مجدي بيومي، وبحضور ممثل الشركة المنفذة.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع الأعمال الحالية والمستقبلية لمنطقة مصر القديمة ضمن أعمال تطوير السوق القديم بشرم الشيخ، باعتباره إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بمدينة شرم الشيخ وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

وحرص المحافظ عقب انتهاء اللقاء ان يلتقي عدد من السائحين ويرحب بهم.