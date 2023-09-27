المولد النبوي .. رسالة النبي في ندوة بدار الكتب والوثائق القومية

ترميم مصحف حجازى يعود إلى القرن الأول الهجري

المولد النبوى .. أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، ندوة تثقيفية للعاملين بالدار بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان " رسالة النبي بين الدعوة والتطبيق".

حاضر في الندوة الدكتور مجدي عاشور، من علماء الأزهر الشريف، وأدارها لواء دكتور محمد فخر الدين مدير عام مركز التنمية البشرية بدار الكتب.

أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم



وتناولت الندوة أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهمها الصدق والأمانة والدعوة إلى الإخلاص في العمل وفي العلاقات الإنسانية.

وأكد الدكتور مجدي عاشور على ضرورة الاقتداء بالنبي في احترام الآخر مهما كان اختلافنا معه وضرب مثلا بعلاقة النبي بيهود المدينة واحتوائه لمحاولات بعضهم لاستفزازه وإثارة الفتن بين سكان المدينة.

وكان النبي يحترم الجميع بغض النظر عن لونهم أو مكانتهم الاجتماعية فكان رحيما بالضعفاء والفقراء. وكان دائما يحض المسلمين على بر الوالدين والإحسان إليهما أحياء بحسن المعاملة وأمواتا بالصدقة الجارية والدعاء لهما.

ترميم مصحف حجازى يعود إلى القرن الأول الهجري

من ناحية أخرى تقيم دار الكتب والوثائق القومية، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول. والنسخة المرممة هى من أندر وأقدم النسخ القرآنية على مستوى العالم.

تقام الاحتفالية بعنوان "الجمهورية الجديده والحفاظ علي التراث"،

في السادسة من مساء غد الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة.

تبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليها الكلمات الافتتاحية.

وتشمل الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، كما يقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية.

ويختتم الحفل بعروض دينية بالاشتراك مع كورال شباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج د. سامح صابر.