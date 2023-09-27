الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يسقط كريستال بالاس بثلاثية في كأس الرابطة

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مستحقاً على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

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مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة بيرنلي

سيطر مانشستر يونايتد تماماً على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه بتسجيل ثلاثة أهداف يواصل بها مشواره نحو الدفاع عن اللقب الذي حققه بالموسم الماضي.

تقدم جارنتشو التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول قبل أن يعزز المخضرم كاسمييرو تقدم الشياطين الحمر بإضافة ثاني الأهداف في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني نجح أنتوني مارسيال في تأكيد تفوق مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثالث لتنتهي المبراة بنتيجة 3-0.

ومن المنتظر أن يتواجه مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بعد أيام قليلة في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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