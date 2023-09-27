مدائح نبوية في الليلة المحمدية على مسرح السامر.. الخميس

احتفالات قصور الثقافة بذكرى المولد النبوي..



مدائح نبوية في “الليلة المحمدية” احتفالية على مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء الخميس المقبل 28 سبتمبر، وذلك احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وبرعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونيز

شيخ المداحين أحمد الكحلاوي

يحيي الحفل شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، وبمشاركة فرقة البحيرة للإنشاد الديني، وفرقة التنورة التراثية، وينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

تأتي الاحتفالية ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في كل المحافظات، حيث تشهد العديد من مواقعها على مدار الشهر الحالي تقديم أنشطة فنية وثقافية تقدم خلالها محاضرات وأمسيات وعروض إنشاد وفنون وورش متنوعة ومنها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مستخلصة الدروس والقيم المجتمعية من سيرة النبي العطرة كالتسامح وقبول الآخر والمواطنة.

محاضرات وأمسيات أدبية بالغربية احتفالا بالمولد النبوي الشريف

وشهد فرع ثقافة الغربية إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ضمت الفعاليات ندوة أقيمت بمكتبة قرية الأطفال بعنوان "نبي الرحمة"، استعرض خلالها الشيخ محمد عبد الحميد صقر، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية أهم المواقف الإنسانية للرسول الكريم، والتي عبرت عن أهم القيم المجتمعية في كل الأزمان، وكيف أن الله بعثه رحمة للعالمين.

هذا وقد توافد عدد من أدباء وشعراء الغربية لقصر ثقافة المحلة الكبرى، وذلك للمشاركة في فعاليات الأمسية الأدبية التي أقيمت مساء أمس الاثنين للاحتفال بذكرى مولد الرسول، حيث شهدت الأمسية العديد من القصائد والأبيات الشعرية للاحتفال بهذه الذكرى العطرة من خلال الشعراء: سامي الرفاعي، رئيس نادي أدب المحلة، ومحمد نجيب الجزار، ومنى حمد، وعبد الجواد الحمزاوي، فيما قدم المبتهل ياسر عبد المنعم عددا من التواشيح والابتهالات الدينية.

ومن ناحية أخرى عقدت بقصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة تثقيفية صباح اليوم الثلاثاء للاحتفال بعيد الفلاح، حيث تم استعراض أهم الإجراءات والحلول التي تقدمها الدولة للنهوض بقطاع الزراعة ومساعدة الفلاح من خلال تقديم الدعم أو الربط بين الفلاح والنقابة للتحدث مع المسئولين حول المشكلات كافة والعمل على وضع حلول عاجلة لها.