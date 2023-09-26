الرئيس السيسي يكرم أول قطاع الطب البيطري بجامعة المنصورة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددًا من أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية، في استاد قناة السويس، بمحافظة الاسماعيلية، ضمن احتفالية يوم تفوق جامعات مصر.

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من الوزراء و الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة و رؤساء الجامعات

ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

وخلال الاحتفال تم تكريم مهاب محسن محمد أول قطاع الطب البيطري كلية الطب البيطري جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى أهمامًا كبيرًا لدعم التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة ، و أن الاحتفال بتفوق جامعات مصر يعد يومًا تاريخيًا بالجامعات المصرية للاحتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية.