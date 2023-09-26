الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي يعلن اطلاق مبادرة تكاملية لدعم السودان

أعلن الدكتور فواز محمد الشهري رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي المبادرة التكاملية لدعم الشعب السوداني من خلال حملة بالتنسيق مع مبادرة نبض العرب واتحاد الاذاعات العربية.

وأضاف الشهري في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، علي هامش أعمال اجتماع مبادرة نبض العرب لإسناد السودانيين المتأثرين بهذه الحرب أن هدف المبادرة حشد الجهود الكبيره من المتبرعين وأصحاب الخير لتكون بمثابة ترجمة للمشاعر والعواطف الانسانية تجاد الشعب السوداني الشقيق .

معربا عن تطلعه أن تكون الاستجابة بحجم الحدث، وأن يستعيد السودان أمنه واستقراره.

وقال رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، أن اجتماع نبض العرب يعد فرصة عظيمة لحشد الدعم لمزيد من الاهتمام بالقضية السودانية ولدعم وإنقاذ السودانيين المتأثرين من النزاع.

وفي نفس السياق تحدث الدكتور أحمد الجنابي الأمين العام للاتحاد، عن إن المبادرة التكاملية التي أطلقها الأتحاد ستقدم كافة الدعم المادي والمعنوي لمتضرري الحرب، مشيراً إلى أن البداية ستكون من خلال برامج متنوعة للتخلص من آثار الحرب والهجرة القسرية، لتجاوز تلك المرحلة الصعبة في السودان، مؤكداً أن تلك الشدة على حد قوله ستزول لكن بتكاتف الجميع .

وفي إطار تخفيف آثار الحرب المدمرة على الشعب السوداني في الداخل والخارج انعقد اجتماع في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الثلاثاء لدعم مبادرة "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بهذه الحرب.

شارك في الاجتماع السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية راعي المبادرة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق لجمهورية مصر العربية رئيس اللجنة العليا للمبادرة ، والدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية نائب رئيس اللجنة العليا للمبادرة، وعدد كبير من الرؤساء والأمناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وعدد من الشخصيات العامة الناشطة والمهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة العربية.

وصرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية أن هدف الاجتماع هو تقديم تنوير عن مبادرة نبض العرب ومحاور عملها وأهدافها.

واستعراض الظروف الصعبة التي يواجهها السودانيين المتأثرين بالحرب في السودان والاطلاع على الإجراءات التي قامت بها "مبادرة نبض العرب" للتصدي للمشاكل التي تواجههم في الداخل والخارج وبخاصة قضايا الإيواء والصحة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وتوضيح ما هو مطلوب لتحقيق أهداف المبادرة في المرحلة القادمة من خلال شرح مجالات العمل المشترك وفرص التعاون والتنسيق مع آليات عمل المبادرة.