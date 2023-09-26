حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمجمع المواقف بمدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة شاذلي البرنس نائب رئيس المدينة وبالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق برئاسة العقيد هانى صابر رئيس شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع إلاشغالات بمجمع المواقف بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور عضو الإدارة الهندسية بالوحدة ، عضو إدارة المتابعة بالوحدة و مدير المواقف ، رئيس قطاع مصالح.

وذكر نائب رئيس المدينة، أن الحمله أسفرت عن إزالة عدد ١٠ إشغال طريق، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق على كافة الشوارع والطرق العامة والميادين للتأكد من خلوها من اى مظاهر للتعدى حفاظا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .