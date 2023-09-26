مفاجأة حول حقيقة وفاة إسماعيل ياسين مفلسًا (فيديو)

نفى الناقد والمؤرخ الفني محمد شوقي ما ذكر عن وفاة الفنان إسماعيل ياسين مفلسًا أو متسولاً ، موضحًا: "لا يصح أن تداول هذه الأخبار عن فنان بقيمة إسماعيل ياسين، لأنه مات مستورًا، وهذا يتضح بشدة من مسكنه وتصريحات أسرته.

وأوضح في لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية"etc" أن إسماعيل ياسين كان فنان ميسور الحال وكان له فرقة مسرحية مع أبو السعود الأبياري، وكون ثروة طائلة إلا أن الضرائب تراكمت عليه وكانت تقدر ب٧٠ ألف جنيه، فلم يكن يتابعها مما اضطره لدفع الضرائب وتسبب ذلك في انهيار المسرح وحل الفرقة المسرحية .

وتابع: “بعدها سافر إسماعيل ياسين الي لبنان وقدم العديد من الأعمال الفنية وكون أيضا ثروة هائلة وعاد إلى مصر ثريا”.