جثمان مقيد بالجنازير..الإعدام لعاطل وعامل بتهمة إزهاق روح شاب بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله عبدالقادر الكيلاني، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل وعاطل بالإعدام شنقا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية، لاتهامها بالاشتراك مع متهم آخر في بإنهاء حياة شاب لسرقته، وتضمن الحكم معاقبة المتهمين بالسجن ١٥ سنة مع الشغل بتهمة الخطف ومعاقبة متهم ثالث بالسجن سنتين.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف ومصطفى الحميلى،وسكرتير الجنايات محمود مصطفى.

وفقا لأوراق القضية المقيدة رقم 3079 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بالعثور على جثة لشاب مقيدة بجنزير حديدي داخل حقيبة بالطريق العام.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول أن الجثة للمجني عليه «أ.و.س»، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من «أ.م.ع» عاطل، و«أ.ش.م» عامل بمحل قطع غيار، بالاشتراك مع آخر «م.م.ع» عاطل، وجرى القبض عليهم واعترفوا بجريمتهم.

وكشفت التحقيقات اتصال المتهم الأول بالمجني عليه وأوهمه أنه امرأة طالبًا منه الحضور إلى المنزل، ونجح في استدراجه وخرج عليه المتهمان الأول والثاني وقيداه بجنزير حديدي، وأخرجا سلاحين أبيض «سكين» أعداها مسبقًا وطعناه 4 طعنات في الصدر أودت بحياته.

واستولى المتهم الأول على سيارة المجني عليه وحقيبة يده بداخلها مفتاح وهاتف محمول وبطاقات بنكية، فيما ساعدهما المتهم الثالث في إخفاء جثمان المجني عليه بوضعه داخل حقيبة والتخلص منه وغسل الدماء من مسرح الجريمة- بحسب أوراق القضية.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت إحالة أوراق المتهم الأول والثاني إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة على ذمة القضية.ثم اصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم.