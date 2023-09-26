سمحاء احمد تتألق بعرض أزياء الشتاء ضمن فعاليات «دور فاشون»

تلعب الأزياء دوراً كبيراً في الأفلام والمسلسلات من خلال إعادة الحياة إلى الشخصيات التي ترتديها وإعطاء صلة بالفترة والنوع والإعداد.

وفي عالم الموضة يضع مصممو الأزياء لمساتهم الإبداعية على مجموعة من الأفلام لتصبح هذه الأزياء أيقونية لا تنسى في تاريخ السينما.

قالت سمحاء احمد فاشون بلوجر بدأت مسيرة المصممة بعد نجاحها الشهير في إحدى المسابقات الرائدة في تصميم الأزياء، حيث تألقت العديد من النجمات والشخصيات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العملاء الدوليين الذين تم الاحتفال بهم على السجاد الأحمر لمهرجانات كان، ومهرجانات القاهرة ودبي السينمائي. يتم صنع فساتين أسمهان بلعمري لتعكس وتحتضن الرقي والجمال الأبدي للنساء العصريات والمستقلات والكلاسيكيات.

بأزياء مبهرة تفتتح «سمحاء احمد فاشون بلوجر» عرض أزياء دور فاشون فى الإمارات.

شهد عرض أزياء دور فاشون فى الإمارات خلال نسخته الأولى العديد من صيحات الموضة، حيث التصميمات المميزة، التي انطلقت منذ 1 مارس ، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاهير و الشخصيات المعروفة البارزين في المجتمع ، والمهتمين بعالم الأزياء؛ حيث تعرض أسمهان بلعمري مجموعات رمضان والعيد لعام 2023 ،

وطغت سمحاء احمد فاشون بلوجر في العمل على الحضور؛ حيث وظفت جميع عناصر الفن في عرضها لمجموعتها رمضان والعيد 2023، فلم تكتفِ بالحكايات والرموز التي حملتها أزياؤها، بل حرصت على إكمال المشهد بالموسيقى التي تشير بالمعنى الغامض بالفساتين التي جاءت على مجموعات مقسمة حسب الألوان من تدرجات الذهبي إلى الفضي، ثم الأسود، وبعده الأبيض اللؤلؤي، ثم البيج، لتختم العرض بالأبيض الثلجي.